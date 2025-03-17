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        Haberler Bilgi Ekonomi Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Mart enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE ne zaman belli olur?

        TÜİK 2025 Mart enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

        Gözler Mart ayı enflasyon rakamları için TÜİK'e döndü. Mart ayı oranları ile beraber aynı zamanda kira artış oranı da belirlenecek. Öte yandan, enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. Peki, Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:41
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        TÜİK Mart enflasyonunu açıklamaya hazırlanıyor. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 olan enflasyonun Mart ayında ne olacağı merak ediliyor. Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Karahan, yıllık enflasyonun Mayıs 2024'ten beri gerilediğini açıkladı. Peki, Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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        TÜİK 2025 MART ENFLASYON RAKAMLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        TÜİK, Mart enflasyon rakamlarını 3 Nisan saat 10.00'da açıklayacak.

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        2025 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

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        MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN 'DEZENFLASYON' VE 'FAİZ' MESAJLARI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Burada gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

        Karahan, yılın kalanında da enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını ifade ederek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

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        Sıkı para politikası duruşunu devam ettireceklerini vurgulayan Karahan, enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde seyretmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

        "Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz." diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk lirasına geçişin, dövize geçişe göre daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

        TCMB Başkanı Karahan, gelecek dönemde politika faizini belirlerken önceliğin dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacağına işaret ederek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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