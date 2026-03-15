        Haberler Bilgi Ekonomi Mart temettü takvimi: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü ödemesi yapacak, temettüler ne zaman hesaba yatacak?

        Borsa İstanbul'da temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Mart ayıyla birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket kâr payı dağıtımına hazırlanırken, toplamda 11 şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor. Bu süreçte yatırımcılar, temettü verecek şirketlerin hangileri olduğunu, ödemelerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini ve hisse başına dağıtılacak kâr payı tutarlarını yakından takip ediyor. İşte, temettü dağıtacak şirketler ve ödeme takvimine ilişkin detaylar…

        Giriş: 15.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        1

        Temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için Mart ayı hareketli geçiyor. Açıklanan takvime göre bu ay toplam 11 şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtımı yapacak. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin temettü ödemeleri, belirlenen tarihlerde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. İşte Mart ayında temettü dağıtacak şirketler ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar…

        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        8

        Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.

        Bist kodu: AGESA

        Temettü tutarı: 5,9028 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        9

        Şirket: Akbank T.A.Ş

        Bist kodu: AKBNK

        Temettü tutarı: 1,8715 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        10

        Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ISGYO

        Temettü tutarı: 0,0834 TL

        Ödeme tarihi: 31.03.2026

        11

        Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

        Bist kodu: ANHYT

        Temettü tutarı: 6,9186 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        12

        Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

        Bist kodu: FMIZP

        Temettü tutarı: 4,0426 TL

        Ödeme tarihi: 27.03.2026

