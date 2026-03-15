Mart temettü takvimi: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü ödemesi yapacak?
Borsa İstanbul'da temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Mart ayıyla birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket kâr payı dağıtımına hazırlanırken, toplamda 11 şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor. Bu süreçte yatırımcılar, temettü verecek şirketlerin hangileri olduğunu, ödemelerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini ve hisse başına dağıtılacak kâr payı tutarlarını yakından takip ediyor. İşte, temettü dağıtacak şirketler ve ödeme takvimine ilişkin detaylar…
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026
Şirket: Koç Holding A.Ş.
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8055 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.
Bist kodu: AGESA
Temettü tutarı: 5,9028 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Akbank T.A.Ş
Bist kodu: AKBNK
Temettü tutarı: 1,8715 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ISGYO
Temettü tutarı: 0,0834 TL
Ödeme tarihi: 31.03.2026
Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü tutarı: 6,9186 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü tutarı: 4,0426 TL
Ödeme tarihi: 27.03.2026