Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Martin Short'un kızının ölüm nedeni belli oldu

        Martin Short'un kızının ölüm nedeni belli oldu

        Oyuncu Martin Short'un 42 yaşında hayatını kaybeden kızı Katherine'in ölüm nedeni açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm nedeni belli oldu

        Ünlü oyuncu Martin Short'un kızı Katherine'in ölüm nedeni belli oldu. 42 yaşında hayatını kaybeden Katherine Short'un intihar sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.

        'Gelinin Babası' film serisi ve 'Only Murders in the Building' dizisiyle hafızalarda yer edinen Short'un kızı, 23 Şubat'ta Los Angeles'taki evinde cansız halde bulunmuştu. Silahla hayatına son verdiği öğrenilen Katherine'in cenazesinin yakıldığı belirtildi.

        Acılı baba Martin Short'un temsilcisi, trajik ölümün ardından, “Katherine Hartley Short’un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor. Katherine herkes tarafından çok seviliyordu. Dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacak" açıklamasını yapmıştı.

        Martin Short ve eşi Nancy Dolman
        Martin Short ve eşi Nancy Dolman

        Katherine Hartley Short, 75 yaşındaki oyuncu Martin Short ile 2010 yılında kanserden vefat eden eşi Nancy Dolman'ın evlatlık kızıydı. 30 yıl evli kalan Short ve Dolman, birlikte Oliver Patrick (39) ve Henry Hayter'ı (36) da evlat edindi.

        Katherine Hartley Short, 2006 yılında New York Üniversitesi'nden 'Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Çalışmaları' alanından mezun oldu. Ardından, 2010 yılında Güney California Üniversitesi'nden 'Sosyal Hizmet' alanında yüksek lisans derecesini aldı.

        Short, ölümünden önce özel bir klinikte sosyal hizmet uzmanı olarak ve psikoterapi hizmeti veren bir sosyal yardım kuruluşunda yarı zamanlı olarak çalıştı. Çoğunlukla gözlerden uzak kalmayı tercih eden Katherine Hartley Short, yıllar içinde ünlü babasıyla birlikte birkaç etkinliğe katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        #Martin Short
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor