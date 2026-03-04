Martin Short'un kızının ölüm nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Martin Short'un kızı Katherine'in ölüm nedeni belli oldu. 42 yaşında hayatını kaybeden Katherine Short'un intihar sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.

'Gelinin Babası' film serisi ve 'Only Murders in the Building' dizisiyle hafızalarda yer edinen Short'un kızı, 23 Şubat'ta Los Angeles'taki evinde cansız halde bulunmuştu. Silahla hayatına son verdiği öğrenilen Katherine'in cenazesinin yakıldığı belirtildi.

Acılı baba Martin Short'un temsilcisi, trajik ölümün ardından, “Katherine Hartley Short’un vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor. Katherine herkes tarafından çok seviliyordu. Dünyaya getirdiği ışık ve neşe ile hatırlanacak" açıklamasını yapmıştı.

Martin Short ve eşi Nancy Dolman

Katherine Hartley Short, 75 yaşındaki oyuncu Martin Short ile 2010 yılında kanserden vefat eden eşi Nancy Dolman'ın evlatlık kızıydı. 30 yıl evli kalan Short ve Dolman, birlikte Oliver Patrick (39) ve Henry Hayter'ı (36) da evlat edindi.

Katherine Hartley Short, 2006 yılında New York Üniversitesi'nden 'Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Çalışmaları' alanından mezun oldu. Ardından, 2010 yılında Güney California Üniversitesi'nden 'Sosyal Hizmet' alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Short, ölümünden önce özel bir klinikte sosyal hizmet uzmanı olarak ve psikoterapi hizmeti veren bir sosyal yardım kuruluşunda yarı zamanlı olarak çalıştı. Çoğunlukla gözlerden uzak kalmayı tercih eden Katherine Hartley Short, yıllar içinde ünlü babasıyla birlikte birkaç etkinliğe katıldı.