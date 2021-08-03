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Martine Moise, eşi Jovenel Moise'nin öldürülmesine ilişkin araştırma çağrısında bulundu

Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin eşi Martine Moise, saldırı emrini verenlerin bulunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yardım çağrısından bulundu.

Martine Moise, eşi Jovenel Moise'nin öldürülmesine ilişkin araştırma çağrısında bulundu
Martine Moise'nin yardım çağrısı
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AA

Moise, kendisinin de yaralı olarak kurtulduğu suikastın detaylarına ilişkin CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

BİRİSİ EMRİ VERDİ, BİRİSİ PARAYI ÖDEDİ

Saldırının arkasındakilerin henüz açıklığa kavuşturulmadığını söyleyen Moise, "Birisi emri verdi, birisi parayı ödedi. Bunlar bizim aradığımız kişiler. BMGK'den bu kişilerin bulunmasına yardım etmesini istiyorum." dedi.

Moise, saldırı gecesi evlerinin dışında silah sesi duyduklarında bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardıklarını, silahlı kişilerin eve girdiğini anlayınca yatağın arkasına saklanmaya çalıştıklarını kaydetti.

İspanyolca konuşan ve bir şey aradıkları belli olan yaklaşık 12 kişinin odaya girdiğini anlatan Moise, "Odaya bir şey bulmaya geldiler, çünkü onların 'öyle değil, bu değil, bu kadar' dediklerini duydum. Aradıklarını buldular." diye konuştu.

Moise, bulundukları evde 30 ila 50 güvenlik görevlisi olması nedeniyle saldırganların odalarına girebileceklerini düşünmediğini dile getirerek, yaralı olarak yattığı yerden, saldırganların yalnızca ayakkabılarını görebildiğini belirtti.

Saldırganların Devlet Başkanı Moise'nin eşkalini telefonla başka birine bildirerek doğruladıklarına dikkati çeken Moise, "O sırada (Jovenel Moise) hayattaydı. Uzun boylu, zayıf ve siyah olduğunu söylediler. Sonra onu vurdular." ifadelerini kullandı.

SALDIRGANLARLA ARASINDA DİYALOG GEÇMEDİ

Moise, saldırganlarla, Jovenel Moise arasında konuşma yaşanmadığının altını çizerek, saldırganların kendisini de ölü zannettiklerini söyledi.

Suikastın ardından bir süre geçmesine karşın güvenlik ekiplerinin gelmediğine dikkati çeken Moise, eşine ilk yardım yapabilmek için evde bulunan hizmetlilerden yardım istediğini kaydetti.

Moise, hastaneye kaldırıldığı anda evin etrafından güvenlik görevlilerinin bulunmamasının kendisini şaşırttığı belirterek, "Korumalar emir almadan gitmezler. Belki de gitme emri almışlardır. Gitmeseler saldırganlardan daha fazla güvenliğimiz vardı. Başkan'ın, güvenlik ekibinin geleceği umuduyla öldüğüne inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HAİTİ İSTİHBARATINA ELEŞTİRİ

Moise, istihbarat ve güvenlik birimlerinin saldırıya dair bilgisinin bulunmayışını eleştirerek, "Aylarca bir Devlet Başkanı'nın öldürülmesinin planlanması ve etrafındakilerin bunu bilmemesi korkunç bir şey. Bu, bana ülkemdeki güvenlik ve istihbarat sistemlerinin daha çok çalışmaya ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu insanlar aylardır oradaysa ve bir çalışmamız olsaydı, istihbarat sistemi olsaydı, Başkan Moise bilirdi." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın nihayete ereceğine dair şüpheleri olduğunu dile getiren Moise, "Haiti'de güçlü insanlar var. Güçleri nedeniyle mevcut soruşturmanın cevaplar bulabileceğinden emin değilim." dedi.

Moise, suikasta uğrayan eşinin mücadelesine atıfta bulunarak, "Devleti yozlaşmış oligarkların pençelerinden kurtarmak istemek suç mu? Jovenel Moise bize yolu gösterdi, gözlerimizi açtı, bu yüzden Başkanımızın kanının boş yere dökülmesine izin vermeyelim." ifadesini kullandı.

Geçici hükümetin yeni seçimlerin yanı sıra Jovenel Moise'nin savunduğu ve devlet başkanına daha fazla yetki veren anayasa referandumu için acele etmesi gerektiğinin altını çizen Moise, "Yaklaşan seçimle ve değişen anayasayla birlikte daha iyi bir ülkeye sahip olacağımızı düşünüyorum. Beş yıl içinde değil, muhtemelen 10 içinde de değil ama umudumuz var." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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