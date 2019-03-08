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Marvel Sinematik Evreni'nin ilk kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel filminin müziklerini Türk besteci Pınar Toprak besteledi. Daha önce Krypton dizisi, Controlled Chaos, Fortnite gibi projelerde yer alan Pınar Toprak, 8 Mart'ta dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona giren Captain Marvel filminin müziklerine imza attı.
Toprak, Marvel filminin müziklerini yapan ilk kadın oldu aynı zamanda. Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Berklee College of Music’te film müziği ve bestecilik üzerine eğitim alan Pınar Demir Variety dergisine konuştu.
Dergide Toprak'ın yolculuğu "Tamamen yeni bir ortamda sıfırdan başlayan, becerikli, bir genç kadın. Çok az İngilizce bilmesine rağmen 17 yaşında Amerika'ya gitti. İlk olarak Chicago'da caz okudu, ardından Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda film müziği yapmayı öğrendi" cümleleriyle Kaptan Marvel'daki Carol Denvers'e benzetildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona giriyor olması, ana karakterlerin kadınlardan oluşması nedeniyle eleştiri alıp almadığıyla ilgili konuşan Toprak "Hiçbir erkek, cinsiyetim yüzünden bu işi aldığımı söylemedi. Umarım bu soru gelecekte de sorulmaz" dedi.
Filmin baş karakteri Carol Denvers'i anlatan Toprak "O, evrendeki en güçlü varlıklardan biri ama aynı zamanda çok da insancıl. Duyguları gücünü azaltmıyor. Hem güçlü hem de hassas" şeklinde konuştu.
Captain Marvel'in müziklerini bestelemeni istediklerinde ne düşünüyordun cümlesini "Aklımdan hiçbir şey geçmiyordu. Aslında duyduğumda ayaklarımı hissedemedim ve yere düştüm" şeklinde yanıtladı. Röportajın devamı ise şöyle...
Captain Marvel karakterini biliyor muydunuz önceden?
Evet karakteri biliyordum. Ben de büyük bir çizgi roman hayranı olduğum için karakteri iyi tanıyordum.
Neden Captain Marvel önemli peki?
Türkiye'deyken Süpermen filmi örneği vardı müziği ve film olarak etkilendiğim. Şimdi ise dünyanın herhangi bir tarafında küçük bir kızın etkilenip örnek alabileceği bir karakter var. O açıdan önemli bir gelişme.
Bir Marvel filminin müziklerini besteleyen ilk kadın bestecisiniz. Bu bir baskı oluşturuyor mu sizde?
Baskı gibi değil ama bu önemli işin getirdiği bir sorumluluk oluyor. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için büyük çaba sarf ediyorsunuz. Yapabileceğinizin en iyisini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.
Bree'yi Captain Marvel olarak gördüğünüzde besteler aklınızda belirmeye başladı mı, size bir ilham geldiğini hissettiniz mi? Nasıl oldu bu süreç?
Tabii oldu diyebilirim. Müzikal fikirler kafamda belirmeye başladı diyebilirim.
Türkiye'den Hollywood'a gelmişsiniz. Bu hayal ettiğiniz bir şey miydi?
Tabii ki. Türkiye'deyken hep Hollywood'a gelmeyi ve Hollywood filmlerine beste yapmayı hayal ederdim.
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