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        Haberler Spor Futbol Mary Earps milli takımı bıraktı! - Futbol Haberleri

        Mary Earps milli takımı bıraktı!

        İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 32 yaşındaki kalecisi Mary Earps, milli takımı bıraktığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:13
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        Mary Earps milli takımı bıraktı!
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        Earps, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Uluslararası futboldan emekli olma konusunda zor bir karar verdim. Bu rozeti takmak, ülkemi temsil etmek ve böylesine inanılmaz bir oyuncu grubuyla birlikte oynamak hayatımın en büyük onuru ve ayrıcalığıydı. Bu kararı vermek için uzun zaman harcadım ve bu kararı hafife almadım. Benim için, nihayetinde bu, kenara çekilip genç nesle gelişme fırsatı vermek için doğru zaman. 2022'de EURO'yu kazanmak hayatımın en güzel günüydü ve kızların bu yaz bunu tekrar başarmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İngiltere Teknik Direktörü Sarina Wiegman ise Earps'in kararından duyduğu hayal kırıklığını vurgulayarak, "Mary'nin bu yaz takımda önemli bir rol oynayacağını umuyordum, bu yüzden elbette hayal kırıklığına uğradım. Mary bu kararı almasının nedenlerini açıkça belirtti ve bunu kabul etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        2022 ve 2023 yıllarında FIFA'nın "En İyi Kadın Kaleci" ödülüne layık görülen Earps, İngiltere'nin Euro 2022'yi kazanmasında ve 2023 Dünya Kupası finaline ulaşmasındaki kilit oyunculardan biri olmuştu.

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