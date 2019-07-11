Youtuber Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban ve Ayça Tilki'nin baş rollerini paylaştığı, Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel ,Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Göçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik gibi isimlerin rol aldığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in çekimleri Eskişehir'de başlandı.

Wovie, RetroPro ve DMC & NETD yapımı olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'i Burak Kuka yönetirken filmin senaryosu Başak Gülsoy tarafından yazıldı.

Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban ve Ayça Tilki'nin masal kahramanlarını kurtarmak için bir gurup arkadaşın girdikleri macerayı beyazperdeye yansıtacak olan aile türündeki ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet'in ‘Masallara İnan' adını taşıyan film müziği, yayınlandıktan sonra büyük ilgi görerek kısa sürede yüksek izleyici sayısına ulaşmıştı. Film, gösterime 30 Ağustos'ta girecek.