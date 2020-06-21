Maske takma zorunlu olan iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından 44 şehir ile birlikte 3 büyükşehirde de maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın

Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa

Denizli, Düzce

Elazığ, Eskişehir

Gaziantep, Giresun

Iğdır, Isparta, İstanbul

Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya

Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir

Osmaniye

Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak

Tunceli, Uşak, Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılık dün akşam saatlerinde alınan kararla son buldu. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

TOPLANTI YAPILDI, KARAR VERİLDİ

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi