Maske takma zorunlu olan iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından 44 şehir ile birlikte 3 büyükşehirde de maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaptı.
MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maskei yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.
İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın
Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa
Denizli, Düzce
Elazığ, Eskişehir
Gaziantep, Giresun
Iğdır, Isparta, İstanbul
Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya
Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir
Osmaniye
Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak
Tunceli, Uşak, Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılık dün akşam saatlerinde alınan kararla son buldu. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.
Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.
TOPLANTI YAPILDI, KARAR VERİLDİ
Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi
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