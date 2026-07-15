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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu!

        Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu!

        Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 39 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, 5. transferini Mason Greenwood ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'dan 39 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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        24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

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        Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam kulüp adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.

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        Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in sezon sonu itibarıyla bonservisine 18 milyon Euro harcama yapıldı.

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        Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin de 15.5 milyon Euro ile transferi gerçekleşti.

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        Sarı-lacivertli kulübün en pahalı 10 transferi şöyle:

        2013-2014: Emmanuel Emenike - 13 milyon Euro

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        2008-2009: Daniel Güiza - 14 milyon Euro

        8

        2023-2024: Cengiz Ünder - 15 milyon Euro

        9

        2026-2027: Vedat Muriqi - 15.5 milyon Euro

        10

        2025-2026: Dorgeles Nene - 18 milyon Euro

        11

        2026-2027: Sidiki Cherif - 18 milyon Euro

        12

        2024-2025: Youssef En-Nesyri - 19.5 milyon Euro

        13

        2025-2026: Kerem Aktürkoğlu - 22.5 milyon Euro

        14

        2025-2026: Matteo Guendouzi - 28 milyon Euro

        15

        2026-2027: Mason Greenwood - 39 milyon Euro

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