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        Haberler Dünya Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Filistin'i destekleyen öğrenci törene alınmadı | Dış Haberler

        Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Filistin'i destekleyen öğrenci törene alınmadı

        ABD'nin önemli eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT), Filistin'i destekleyen öğrenci, mezuniyet törenine alınmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:35
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        ABD'de Filistin'i destekleyen öğrenci törene alınmadı
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        ABD'nin tanınmış yüksek öğretim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT), Filistin'e destek konuşması yapan öğrenci, mezuniyet törenine alınmadı.

        MIT'de öğrenci başkanlığı yapan Megha Vemuri adlı mezun adayın, okul yönetiminin İsrail ordusuyla ortak bilimsel araştırma yapmasını eleştiren konuşmasının ardından mezuniyet törenine girişi yasaklandı.

        MIT Sözcüsü Kimberly Allen tarafından yapılan açıklamada, törende planlanmış bir rolü olmasına rağmen, "yönetimden habersiz olarak" katıldığı bir programda kürsüden yaptığı Filistin'e destek protestosu nedeniyle Vemuri'nin resmi mezuniyet törenine katılmaktan men edildiği belirtildi.

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        Allen, "MIT ifade özgürlüğünü destekliyor ancak bireyin mezuniyet töreni organizatörlerini kasıtlı ve tekrar tekrar yanıltması ve sahneden protestoya liderlik ederek önemli bir enstitü törenini aksatmasına yanıt olarak aldığı kararın arkasında duruyor." ifadelerine yer verdi.

        MIT Başkanı Sally Kornbluth, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Vemuri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kız öğrencinin resmi mezuniyet belgesinin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

        Filistin Gençlik Hareketi tarafından çevrim içi yayınlanan programın videosunda Hint asıllı Vemuri'nin, Filistin'e desteğin sembolü olarak algılanan kefiye taktığı ve MIT'yi İsrail ordusuyla ortak araştırma çalışmalarını eleştirdiği görülmüştü.

        Megha Vemuri, "Gazze'de mezun verecek üniversite kalmadığına" atıfta bulunduğu konuşmasında, "İsrail'in Filistin'i yeryüzünden silmeye çalıştığını izliyoruz ve MIT'nin bunun bir parçası olması utanç verici." sözlerini kaydetmişti.

        Fotoğraf: AA

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