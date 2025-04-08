Massaka lakaplı Murat İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Massaka neden gözaltına alındı?
Ünlü rapçi Massaka lakaplı Murat İlhan hakkında gözaltı kararı geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Massaka'nın hayatı hakkında araştırmalar hızlandı. İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen Massaka takma adını kullanan Murat İlhan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 'massakaofficial' hesabından paylaşımlar yapıyor. Peki Massaka lakaplı Murat İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Massaka neden gözaltına alındı?
Massaka lakaplı Murat İlhan hayatı ile gündeme geliyor. Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen Murat İlhan'ın Barış Boyun’u övücü klipler yayınladığı belirlendi. Murat İlhan polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Peki Massaka lakaplı Murat İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli?
MASSAKA KİMDİR, NERELİ?
Murat İlhan ya da sahne adıyla Türk rapçi ve söz yazarı Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi.
Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı. Ünlü rapçi, Instagram'da 'massakaofficial' hesabından paylaşımlar yapıyor.
MASSAKA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen Murat İlhan'ın suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. Murat İlhan polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.