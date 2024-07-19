Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Massive Attack sahnesinde ünlü konuklar

        Massive Attack sahnesinde ünlü konuklar

        Massive Attack, 23 Temmuz'da Bonus Park Orman'daki konserinde Young Fathers, Elizabeth Fraser, Deborah Miller, Horace Andy gibi ünlü konukları ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 01:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Massive Attack sahnesinde ünlü konuklar
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere, Bristol çıkışlı efsanevi müzik grubu Massive Attack, BKM ve Pozitif iş birliği ile 23 Temmuz’da Bonus Park Orman’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

        Gündemle ilgili mesajları sahnesine taşıyan sosyal açıdan aktif ve müzikal açıdan çığır açan Massive Attack’ın İstanbul konserinde neler yazacağı merak konusu olmuşken, konsere sayılı günler kala BKM & Pozitif, Massive Attack sahnesine konuk olacak birbirinden değerli müzisyenleri duyurdu;

        İskoçlu progresif Hip-Hop grubu, ilk albümleri ile Mercury Ödülü kazanan ve FIFA 19 - FIFA 23 soundtrack’inde şarkıları ile yer alan YOUNG FATHERS, Massive Attack’ın hit parçası“Teardrop”ı seslendiren, ruhani vokal efektleri ile ELIZABETH FRASER, bir diğer hit parça “Unfinished Sympathy”de güçlü vokali ile tanınan DEBORAH MILLER, "Angel", "Spying Glass" ve "Five Man Army" gibi sevilen parçalarda yer alan Jamaika kökenli, reggae söz yazarı ve şarkıcısı olan HORACE ANDY gibi sevilen sanatçılar MASSIVE ATTACK sahnesinde olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Massive Attack
        #konser
        #Bonus Parkorman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı