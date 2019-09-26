Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard, dijital ödeme çözümü Masterpass’in B2B ticari çözümünü Türkiye’de hayata geçirdi. Türkiye'de de başlatılan uygulama kapsamında satış temsilcileri yanlarında taşıdıkları cihazlar aracılığıyla siparişlerini alırken, satıcı bakkallar, marketler ödemelerini Masterpass üzerinden tamamlayabilecekler.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Satış temsilcileri müşteri ziyareti sırasında halihazırdaki siparişi almak için kullandıkları mobil uygulamaları üzerinden ziyaret ettikleri noktaların siparişlerini alabiliyorlar. Siparişlerin alındığı sırada, müşterilerinin Masterpass’e kayıtlı kredi/banka kartının bankasından gelen şifre ile doğrulayarak ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

Ürün tesliminde tahsilat sürecinin ortadan kalkması da satış temsilcilerinin yetkili birini bulamama durumunda aynı noktaya birden fazla uğrama zorunluluğu gibi üreticiler için ek maliyet yaratan süreçleri ortadan kaldırıyor.

AVANTAJLARI NELER?

Firmadan firmaya yapılan (B2B) satışlar için geliştirilen uygulama, nakdin maliyetini ve kayıp riskini azaltmayı hedeflerken, ödemelerdeki mutabakat sürecinde de otomasyonu sağlıyor.

AKILLI TELEFONLAR POS CİHAZINA DÖNÜŞTÜ

Mastercard’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketlerin ödemelerini nakit yerine kartlı sistemler üzerinden yaparak, her iki taraf için de güvence unsurunu artıran Masterpass B2B uygulamasıyla teslimat ve ödeme süreci beraber tamamlandığı ve temsilcilerin mutabakat veya tahsilat için işletmelere (bakkal, market, vb.) tekrar tekrar uğramak zorunda kalmadığını belirtildi.

Verilen bilgiye göre satış temsilcilerinin yanlarında POS cihazı bulundurması gerekmediği ve tüm işlemler internete bağlanabilir akıllı cihazlar üzerinden yapılabildiği için şirketler açısından POS cihazı bulundurma maliyeti de azalıyor.