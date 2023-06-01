Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef All Star ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları...

TV8'in her sezon ayrı bir heyecana sahne olan ve artık fenomen haline gelen yarışması MasterChef Türkiye, bu yıl All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu yarışmanın ne zaman başlayacağı ve hangi eski yarışmacıların yer alacağı ile ilgili ilk bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MasterChef All Star ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları...

    Bu yıl 6. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef'in dönüş tarihi açıklandı. Son dönemin en sevilen yarışmalarından biri olan ve TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni sezon tarihi ve yarışmacılarına dair ilk bilgileri derledik!
  • MasterChef All Star ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları...

    MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TV8'in fenomen yarışması MasterChef All Star'dan ilk fragman yayınlandı. Merakla beklenen yarışma, 14 Haziran Çarşamba ekranlara geri dönecek.
  • MasterChef All Star ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları...

    MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

    MasterChef All Star'da yarışacak isimler henüz belli olmadı ancak sevilen yarışmada bu yıl yer alacak ilk isimlerin Araz Aknam ve Hasan Biltekin'in olduğu iddia edildi.
  • MasterChef All Star ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları...

    MASTERCHEF BİRİNCİLERİ KİMLER?

    2018 - Uğur Kardaş

    2019 - Cemre Uyanık

    2020 - Serhat Doğramacı

    2021 - Eren Kaşıkçı

    2022 - Metin Yavuz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.