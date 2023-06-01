Bu yıl 6. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef'in dönüş tarihi açıklandı. Son dönemin en sevilen yarışmalarından biri olan ve TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni sezon tarihi ve yarışmacılarına dair ilk bilgileri derledik!