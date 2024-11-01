MASTERCHEF BEYZA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

MasterChef Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği yeni bölüm yayınlandıktan hemen sonra netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Mehmet Şef, yaşanan olay sonrası Beyza Aydın'ın hastaneye gönderildiğini söyledi.

ŞEFLERDEN İLK AÇIKLAMA

Somer Şef, Beyza Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili, "İlk müdahaleyi sağlık personelimiz Serhat Özer yaptı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem yetkililer ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Sayın Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Şuanda müşahede altında, biz de konuştuk. Bugün bizlerle olamayacak ama günbegün gelişmeleri size bildireceğiz. Beyza'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım." açıklamasında bulundu.