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MasterChef bu akşam yok mu? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

MasterChef'te final haftası heyecanı yaşanıyor. Ancak bu akşam MasterChef'in yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. En son 2 eleme adayının belirlendiği yarışmanın yeni bölümünde büyük bir düello yaşanacak ve 3. eleme adayı da belirlenecek. Peki MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef

MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef bu akşam yok mu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Normalde bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef, bu akşamki TV8 yayın akışında yer almıyor. İşte Masterchef yeni bölümü ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yeni bölümü 26 Aralık Perşembe günü yarın akşam saat 20.00'den itibaren ekranlarda olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Pazartesi günü şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.

Şeflerin Salı günkü 3 yemeğin ardından verdiği puanlara göre Güzide 54 puana, Alican 52 ve Cemre 54 puana ulaştı. Böylece MasterChef Türkiye eleme haftasında ikinci eleme adayı ALİCAN oldu.

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN?

MasterChef'te bu akşam belirlenen iki eleme adayına, Perşembe günkü üçüncü eleme adayı da katıldıktan sonra, eleme yemeği yapılacak ve MasterChef Türkiye'ye son olarak veda eden MasterChef'in dördüncüsü belirlenecek.

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