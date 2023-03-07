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MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaştı! Gelen eleştirilere sert tepki verdi!

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in eski kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde bölgeye giderek destek veren isimlerden biri oldu. Yaşanan acı olaydan sonra sosyal medya hesabında yemek tarifi paylaşan isme bir takipçisinden eleştiri geldi. Cemre Uyanık ise yoruma karşı sessiz kalamadı.

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  • MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaştı! Gelen eleştirilere sert tepki verdi!

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 2019 kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, Kahramanmaraş depremi gerçekleştiğinde birçok yarışmacıyla birlikte depremzedelere destek olmuştu. Uyanık'ın son paylaşımına gelen yorum, sessiz kalmayıp cevap vermesine sebep oldu.
  • MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaştı! Gelen eleştirilere sert tepki verdi!

    Sosyal medya hesabından glutensiz tarif paylaşan Cemre Uyanık’ın gönderisinin altına bir takipçisi, "Şimdi çadırda veya sokakta yaparlar. Çok işlerine yarar, dalga mı geçiyorsunuz?" yorumunu yaptı.
  • MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaştı! Gelen eleştirilere sert tepki verdi!

    Cemre Uyanık ise yoruma şu cevabı verdi: "İzmir depreminde bir çölyak hastasına bir süre glutensiz yemekler yaptım. Bazı insanların maalesef alerjileri, intoleransları var ve buna dikkat etmezlerse ölümle sonuçlananları bile oluyor.
  • MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaştı! Gelen eleştirilere sert tepki verdi!

    Siz hangi yönden bakıyorsunuz bilemiyorum fakat ben çoğunlukla ‘mantık’ çerçevesinden bakıyorum olaylara. Ah vahlara değil sistem ve çözümlere ihtiyaç var. Umarım bir şeyleri anlamışsınızdır."
  • MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaştı! Gelen eleştirilere sert tepki verdi!

    İşte Cemre Uyanık'ın yorumu...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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