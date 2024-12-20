DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

1997 doğumlu olan Dilara Başaran, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitiren Dilara, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı.

İstanbul'un en iyi otellerinden birinde aşçı olarak işe başlayan genç yarışmacı Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında çalıştı.

Meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Arapça ve İngilizce bilmektedir. İlk sezon birinci turda yorumunu kattığı ‘tavada levrek’ yemeği yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başarmıştı.