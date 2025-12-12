Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Günün konsepti balıklar olacak. MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynanacak. MasterChef All Star Altın Kupa'da ilk kaşık atılacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 12 Aralık Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son 3 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim, Barış ve Çağatay eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın