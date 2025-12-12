MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Günün konsepti balıklar olacak. MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynanacak. MasterChef All Star Altın Kupa'da ilk kaşık atılacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 12 Aralık Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son 3 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim, Barış ve Çağatay eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MAVİ TAKIM:
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Eren
Kerem
Beyza
Alican
Erim
KIRMIZI TAKIM:
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren