MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son 3 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim, Barış ve Çağatay eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...