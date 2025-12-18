MasterChef'te 18 Aralık akşamı 5 çeşit lezzet teması ile gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Aralık Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…