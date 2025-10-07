MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayten ve Barış eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu.. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...