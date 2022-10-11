Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Programın 10 Ekim Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. MasterChef yeni bölümde yarışmacılar en güzel dolmayı yaparak dokunulmazlığı elde etmek için çaba sarfedecek. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyunununu kazanan takım ve yeni takımlar hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oldu, kim elendi?

    MasterChef Türkiye programında yeni takımlar 10 Ekim Pazartesi günü belirlendi. Yeni bölümde Mavi Takım kaptanı Ayaz olurken Kırmızı Takım kaptanı ise Burak oldu. Yarışmacılar, MasterChef dokunulmazlık oyunununda; Kaburga, Mumbar,  Kavun, Kabak, Biber, Bıldırcın, Domates Dolması ve Karışık Kuru Dolmaları yapmak için ter dökecek. Programı severek takip edenler "MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında merak edilenler...
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oldu, kim elendi?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlan MasterChef Türkiye programının yeni bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele verecek. MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oldu, kim elendi?

    MASTERCHEF KAPTANLAR BELLİ OLDU!

    Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ardından Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike geçer not aldı. Kaptanlık düellosuna ise Ayaz ile Barış çıktı.

    Peynir koklama ve baharat bilme oyununun sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burak Kaya'yı seçti.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oldu, kim elendi?

    ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

    Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule eleme potasında yer aldı. Son 3'e kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için kıyasıya mücadele ederken hayallerin veda eden isim Şule oldu.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oldu, kim elendi?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Ayaz - Kaptan

    Metin

    Çağatay

    Tayfun

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Serpilay
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oldu, kim elendi?

    Kırmızı Takım

    Burak Kaya - Kaptan

    Büşra

    Gamze

    Görkem

    Atike

    Fatma Nur

    Tolga

    Burak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.