MASTERCHEF KAPTANLAR BELLİ OLDU!

Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi ardından Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike geçer not aldı. Kaptanlık düellosuna ise Ayaz ile Barış çıktı.

Peynir koklama ve baharat bilme oyununun sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim Ayaz oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burak Kaya'yı seçti.