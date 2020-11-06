MasterChef 2020'de dün akşam çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi ve herkesin merakla beklediği 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İrlanda menüsü için en başarılı tabakları sunan ve dokunulmazlığı kazanan takım hangisi olacak merak ediliyordu. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye 94. yeni bölüm fragmanı...

MASTERCHEF TÜRKİYE 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyununda yapılacak menü açıklandı. Menüyü, düelloyu kazanan Serhat, şefler ile birlikte hazırlamıştı. Kırmızı takımın bir gün önceden öğrendiği, Mavi takımın oyun öncesinde haberi olduğu İrlanda Mutfağı menüsünde şu yemekler var;

1. Karnabahar Çorbası

2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg

3. Cottage Pie

4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colecannon

5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos

Bu yemekleri hazırlamaları için verilen süre bir saat idi. Oyun sırasında Kırmızı takım yarışmacıları, nasıl yemek yaptıkları görülmesin diye önlerini kapatmaya çalıştı. Eray ise gizlice Kırmızı takımı izlemeye çalıştı. İki takım da bu özel menüyü verilen süre içinde tamamladı ve şeflerin beğenisine sundular. Şefler, yemeklerin tadımı sonrasında başarılı olan tabakları açıkladı. Buna Mavi takım iki yemekte başarılı olurken Kırmızı takım üç yemekte daha başarılı bulundu. Böylece, Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu hafta ilk defa oynanan ödül oyunu, yarışmacılar ve izleyicilerde ayrı bir heyecan yaşattı. Ödül oyunu, iki turdan oluşuyordu. İlk turda şefler, takımlardan başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan yaratıcı üç yemek istedi. Kaptanlar, ne yapacaklarına karar verdikten sonra market alışverişi yaptı. Ve bu yemeklerin yapımı için bir saat süre verildi.

MasterChef’te ödül oyunu ilk olarak kaptanlar ile başladı. Emir ile Serhat, planlanan yemekleri yapmaya başladı. Sonrasında şefler, kaptanlara takımlarından ikişer yarışmacı seçmeleri istedi. Mavi takımdan Eray ile Esra, Kırmızı takımdan Barbaros ile Özgül aşağıya indi ve tezgahın arkasına geçerek yemeklere devam etti. Kaptanlar ise yemeklere dokunmadan sadece arkadaşlarını yönlendirdi. Oyun bu şekilde devam ederken şefler, yarışmacıların değiştirilmesini istedi. Mavi takımda Sefa, Ayyüce Furkan ve kırmızı takımda ise Ebru ile Uğur görevi devraldı. Oyunun son çeyreğinde ise şefler tüm yarışmacıları aşağıya indi ve böylece yemekler tamamlandı.

Sürenin dolması sonrasında şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Şeflerin oybirliği ile karara göre Kırmızı takım, Mavi takıma göre iki yemekte daha başarılı oldu ve ödül oyunu ilk turunu kazanan takım oldu.

İkinci turda Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel olarak ödül oyunu oynadı. Bu oyunda şefler; fesleğen, dereotu, nane, tarhun otu ve biberiye kullanarak bir yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Fakat bu taze baharatların üstü kapalı idi ve yarışmacılar sırasıyla seçim yaptı. Yarışmacılar ve taze baharat dağılımı şöyle oldu;

Özgül - Tarhun

Ebru - Fesleğen

Serhat - Dereotu

Barbaros - Biberiye

Uğur – Nane

Yarışmacılar, sonrasında ne yapacaklarına karar verdikten sonra ona göre market alışverişi yaptı. Devamında verilen süre içinde en güzel yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Şefler, süre bitiminde yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve sondan başa doğru sırayı açıkladı. Gecenin en iyi yaratıcı yemeğini yapan Uğur, MasterChef’te ödül oyununu kazandı ve 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF YENİ ELEME SİSTEMİ

MasterChef'te her hafta takımlar arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkıyor. Böylece haftada altı eleme adayı belirleniyordu. Pazar günü bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi eleniyordu.

MasterChef 2020 yeni dönemde dokunulmazlık oyunu, her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Her oyun sonrasında birer eleme adayı çıkacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.

12. HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Kaptanlık oyununu kazanarak Mavi takım kaptanı olan Emir ile onun seçimi ile Kırmızı takım kaptanı olan Serhat, tek tek yarışmacıları seçerek bu haftanın takımlarını oluşturdu. İşte 12. haftanın takımları…

MAVİ TAKIM: Kaptan Emir, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru