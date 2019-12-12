MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayları kimler? SOrusu yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. Finale adım adım giderken yarışmacılar elenmemek uğruna kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Jüri üyeleri, yarışmacılardan tavuk sarma, dana sarma ve kuzu sarma yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran Mavi takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım yeniden tezgah başına geçti. Jüri üyeleri Batuhan, Cemre ve Ekin'den dana etiyle yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran Ekin olurken, Batuhan'ın tabağının başarısız olduğu söylendi. Rıfat ve Batuhan elemeye kalan yarışmacılar oldu.