Masterchef Eren kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya katılmaya hak kazanan isimlerden biri olan Eren Kaşıkçı hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Eren'in hayatı hakkında bilgiler..



MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.