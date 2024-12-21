MASTERCHEF ESRA HANGİ YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

46 Yaşındaki Esra tokelli Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirtiyor, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti. MasterChef Esra yarışmadan ayrıldıktan sonra kendine ait bir restoran açtı ve yemeklerini sosyal medyasından paylaşmaya devam ediyor. Esra Tokelli'nin bir oğlu var.

MasterChef Türkiye 2023'te tekrar yarışan Esra Tokelli şampiyon oldu.