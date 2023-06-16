MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Esra Tokelli hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Esra Tokelli biyografisi...