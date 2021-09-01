MasterChef İbrahim kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başaran İbrahim Cingözler hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef İbrahim hayatı hakkında bilgiler...

İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılıyor ancak Adanalı olduğunu açıklamıştır.

Bir arkadaşının ısrarı ile MasterChef'e katıldığını belirtmiştir. MasterChef İbrahim 25 yaşındadır. İlk elemelere ablası ile birlikte gelmiştir.

İyi bir şef olduğunu ve yarışmada da iddialı olduğunu aktarıyor. Üniversiteye kadar Adana'da yaşantısını sürdürmüştür.



Yarışmaya Bodrum'un yöresel ürünleriyle hazırladığı 'Egeden' isimli yemekle katıldı.