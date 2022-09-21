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MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takımlar haftanın ikinci takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan çeşitli mezeler yapmalarını isterken, "Dokunulmazlığı kim aldı, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme potasına giden yarışmacıları kimler oldu?" sorularına yanıt arandı. İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan ikinci isim...

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  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

    MasterChef Türkiye'de sezonun ilk kaşığı atıldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu.  Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyelerini oluşturduğu MasterChef'te eşsiz tarifleri ve başarılı yarışmacıları ile bu akşam evlere konuk oluyor. Peki MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları...
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, çeşitli mezeler yapmalarını istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi bu akşam belli olacak. İşte MasterChef Türkiye'den son gelişmeler...
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Takım oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak ve  dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirleyecek. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi takım

    Gamze (Takım kaptanı)

    Tayfun

    Çağatay

    Burak Kaya

    Metin

    Kıvanç 

    Barış

    Serpilay

    Burak
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

    Kırmızı takım

    Vural (Takım kaptanı)

    Büşra

    Kaan

    Görkem

    Yağız

    Atike

    Tolga

    Ayaz 

    Fatma Nur

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