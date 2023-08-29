28 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star yarışmasında 8. haftaya gelindi. Haftanın ilk gününde kaptanlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya rekabet ettiler. Bu akşam şeflerin oylarıyla en başarılı tabağı çıkaracak olan isim 8. haftanın kaptanı oldu. Peki, 28 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü MasterChef All Star'da yaşanan gelişmeler...
MasterChef'te rekabet dolu anlar ve heyecan hız kesmeden devam ederken kaptanlık oyununu kazanan isim merak konusu oldu. Pazar akşamı sürpriz bir isim elenerek yarışmaya veda ederken bu hafta yeni bir isim yarışmaya dahil oldu. Dün akşam ise kaptanlık oyunu oynandı. Kazanan isim 8. haftanın mavi takımın kaptanı oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef All Star'da yaşanan tüm gelişmeler...
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dahil olan yarışmacı 2018 Finalisti Kerem oldu.
MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star 2023 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi akşamı 8. haftanın kaptanı olacak isim belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında yarışmacılardan baklava yapmaları istendi.
Birbirinden lezzetli baklava tepsileri şeflerin beğenisine sunulurken en başarılı baklavanın sahibi mavi takım kaptanlık oyununun kazananı oldu. Kaptan olan isim ise gecenin sonunda şeflerin oylarıyla belli oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Bu haftanın mavi takım kaptanı ESRA oldu. Gecenin kaptanlık oyununu kazanan Esra, Mavi takım kaptanı oldu.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kırmızı takım kaptanı seçme hakkı ise Esra'daydı. Esra ise kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Esra(Kaptan), Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan
MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Alican(Kaptan), Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Çağatay, Eda, Barış,
GEÇEN HAFTA NELER OLDU? GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Geçen haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti.
MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.
Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler olmuştu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam etti. Son yarışmacı ise geçen haftanın elenen ismi oldu.
Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklandı. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda etti.
27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı ERAY oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim oldu.
Geçen haftanın elenen yarışmacısı ERAY MasterChef hayallerine gözyaşlarıyla vada etti.
MASTERCHEF'İN İLK ALTIN KAŞIĞINI KİM KAZANDI?
Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu. Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu.
2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros, şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı.
25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
100 bin TL'lik ödül oyununun kazanı Tanya olmuştu.
25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te bu haftanın eleme potasına giden son yarışmacısı Batuhan olmuştu.
24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra olmuştu.
24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Barış ve Eray olmuştu.
23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.
23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican oldu.
22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Tolga ve Gamze oldu.
22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Dilara oldu.
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTANIN KAPTANLARI KİM OLDU?
Geçen hafta başında yapılan kaptanlık oyununda Sergen Özen ve Tahsin takım kaptanları olmuştu.
GEÇEN HAFTANIN MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.
GEÇEN HAFTANIN MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra