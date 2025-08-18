Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık kim kazandı? MasterChef kaptan kim oldu? 18 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        18 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi Çi böreği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 18 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 18.08.2025 - 18:27 Güncelleme: 18.08.2025 - 18:27
        1

        MasterChef'te kaptanlık mücadelesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 18 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Bugünkü elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

        5

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Eleme potasında yer alan isimler şu şekildeydi:

        İlhan

        İhsan

        Merve

        Çağatay

        Çağlar

        Ayten

        Cansu

