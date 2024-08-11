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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 11 Ağustos Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı mı?

        İlk eleme oyunu heyecanı! 11 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te zor bir gece! MasterChef 2024'e veda eden ilk yarışmacı bugün belli oluyor. İlk eleme heyecanının yaşanacağı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Kastamonu siyez unuyla yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 11 Ağustos MasterChef kim elendi, MasterChef'te ilk elenen isim kim oldu? İşte 11 Ağustos Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:54
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        1

        MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. İlk eleme oyununun oynandığı 11 Ağustos akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef ilk elenen yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

        MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

        MasterChef'te iki etaplı finalin ardından eleme potasına giden son isim Nigar haftanın 7. eleme adayı olmuştu.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Serhat

        Deniz

        Beyza

        5

        Muratcan

        Çağlar

        Ayşe

        Nigar

        6

        9 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef kadrosuna yedeklerden giren ilk isim belli oldu. Şefler ilk etapta yarışmacılardan dalyan köfte yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise cevizler oldu. İki etaplı finalin ardından Zübeyde ana kadroya yedeklerden giren isim oldu.

        7

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        Zübeyde

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