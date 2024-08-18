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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 18 Ağustos Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı mı?

        Eleme oyunu heyecanı! 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef 2024'e veda eden ikinci yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan ilk etap için asma yaprağı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 18 Ağustos MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 18 Ağustos Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 17:37 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:37
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        MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 18 Ağustos akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 18 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağı yapan Ümmühan haftanın son eleme adayı oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Kerem

        Kaan

        Deniz

        Emre

        Ezgi

        Zeynep

        5

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        6

        MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI NASILDI?

        Mavi takım

        Nevzat (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Kaan

        Eda

        Kerem

        Onur

        Zübeyde

        Nigar

        Hakan

        Çağlar

        7

        Kırmızı takım

        Zeynep (Takım kaptanı)

        Semih

        Ezgi

        Ümmühan

        Emre

        Alper

        Beril

        Beyza

        Ayşe

        Deniz

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