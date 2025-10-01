Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! Güveç teması ile haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 1 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...