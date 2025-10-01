Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 1 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele sürüyor. Yarışmcılar "Güveç" teması ile birbirinden lezzetli sunumlar yapıyor. Bu kapsamda, bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanmaya başlandı. Peki, 1 Ekim Çarşamba dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 01.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:38
        1

        Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! Güveç teması ile haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 1 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Kırmızı Takım kazandı.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Deniz

        Furkan

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Sezer (Kaptan)

        Çağatay

        Özkan

        Sümeyye

        Ayla

        Muratcan

        İhsan

        Eylül

        Çağlar

        Nisa

        6

        Kırmızı Takım:

        Barış (Kaptan)

        Furkan

        Hakan

        Gizem

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Ayten

        Deniz

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarışmacı Meryem oldu.

