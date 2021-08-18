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MasterChef kim kazandı? 18 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi? 2021 MasterChef yarışmacıları

TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Her geçen gün bir yeni ismin daha ana kadroya eklediği yarışmada günün kazananı ve adını son 16'ya yazdıran ismi de belli olmak üzere...

MasterChef kim kazandı? 18 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi? 2021 MasterChef yarışmacıları

MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 14. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim olacak ve şimdiye dek kadroya girenler kimler?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef'te son olarak Rabia ile Mert son 2'ye kalmış ve ana kadroya ise Mert girmişti. Yarışmacılar bu akşam sac tava yemeği ile mücadele verdi. Yemeği en iyi yapan 6 isim; Safanur, Yiğit, Pelin, Suzan, Emre, Hüsnü yaratıcılık turuna yükseldi. Bu akşam için kazanan isim henüz netleşmedi.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 13 yarışmacı açıklandı. Diğer 2 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat
* Milhan Erdem
* Dilara Başaran
* İbrahim Cingözler
* Tunahan Ak
* Şükrü
* Hamza
* Burcu
* Görkem
* Hasan
* Eren
* Tahsin
* Mert
* 14. yarışmacı bu gece belli olacak...

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