TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te heyecan sürüyor. Ana kadro girmek için mücadele devam ediyor. 18 kişilik ana kadro belli olurken, 3. gruptan yedekler iki etaplı final turunun sonunda belli olacak. Bu akşamın konsepti etli yaprak sarma oldu. Peki MasterChef kim kazandı, 21 Ağustos MasterChef Türkiye yedek kadroya kimler girdi? İşte MasterChef Türkiye'de son bölümde yaşananlar...