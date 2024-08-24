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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 24 Ağustos 2024 MasterChef son eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımdan yarışmacılar bireysel aday belirleme oyunu ile gündeme geldi. Bilindiği gibi, eleme potasına gidecek yedinci ve son yarışmacı bugün belli oluyor. Peki, 24 Ağustos Cumartesi oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 18:26 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:26
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        1

        MasterChef'te bu akşam haftanın son eleme adayı netlik kazanıyor. Haftanın takım oyunlarının ardından eleme adayları belirlenmişti. Bu akşam ise siyah önlüğü giymemiş olan yarışmacılar bireysel olarak mücadele veriyor. Bireysel aday oyunu ile haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef 24 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

        2

        MASTERCHEF'TE 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te 7. eleme adayı bu akşam belli olacak. Son eleme adayı belirlendikten sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Nevzat

        Ümmühan

        Zübeyde

        Çağlar

        Ayşe

        Alper

        4

        23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları şu şekildeydi:

        Mavi Takım

        Onur (Kaptan)

        Muratcan

        Semih

        Eda

        Nigar

        Nevzat

        Şirin

        Beril

        Hakan

        Ümmühan

        7

        Kırmızı Takım

        Beyza (Kaptan)

        Kaan

        Emre

        Alper

        Kerem

        Ayşe

        Zübeyde

        Ezgi

        Zeynep

        Çağlar

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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