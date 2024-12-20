MasterChef'te dördüncü ceketin sahibi Erim olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Cuma akşamı netlik kazandı. Yarışmacılar 21 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 5. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...