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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi açıklandı!

        MasterChef'te 5. ceket sahibini buldu! 20 Aralık MasterChef kim kazandı?

        MasterChef 2024'te finale az bir süre kala beşinci ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta bottarga ve iç ay çekirdeği ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Dilara Başaran ise ikinci etap için "Eminönü" tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık MasterChef 5. ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 20 Aralık Cuma MasterChef'te 5. ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:22
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        MasterChef'te dördüncü ceketin sahibi Erim olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Cuma akşamı netlik kazandı. Yarışmacılar 21 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 5. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE 5. CEKETİ KİM ALDI?

        MasterChef yeni bölümünde şefler tarafından en çok puanı alan Eda 5. ceketin sahibi oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE 3. VE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef yeni bölümünde şefler tarafından en çok puanı alan Semih 3. yarışmacı olarak ilk 6'ya kaldı. Erim de 4. ceketin sahibi ooldu.

        4

        MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 5 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

        Beyza

        Kerem

        Semih

        Erim

        Eda

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

        MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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