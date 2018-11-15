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“Önce bana ‘jüri ol’ dediler, sonra’ yarışmacı ol’ dediler. Ben bana ne derlerse onu yaptım. Ben yarışmacı olacak adam mıyım? Dalga mı geçiyorsunuz? O kadar çaylağın içerisinde bir tane profesyonel!" İnsan hayatında kötü anları olabilir. Bu da benim kötü anımdı. Özür dilerim, bir daha olmaz. Ben kimseye, kişiye küfür etmedim. Bizim mutfak ortamı küfürlüdür zaten. Aşçılar bilir… Bizim de ağzımız alışmış. İlk defa televizyona çıkınca böyle oldu.