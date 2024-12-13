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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Aralık MasterChef ödülü ne kadar, ödülü kim aldı?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödülü ne kadar?

        MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile devam etti. Yeni bölümde yarışmacılar annelerine kavuştu. Yarışmacılar çocukluğunda en sevdiği yemekleri anneleri ile yapma şansını yakaladı. İki etapta da yarışmacıların yaptığı yemekleri anneler değerlendirdi. İkinci etabın sonunda ise bir yarışmacı, MasterChef'te ödül oyununu kazanan taraf oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu kim aldı? İşte 13 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 20:22 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:18
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürdü. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Aralık MasterChef ödülü ne kadar? İşte MasterChef ödülü...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar yeni bölümde kendi sevdiği yemekleri anneleri ile yapmak için tezgah başına geçti. İki etaplı finalin ardından ödül oyununu kazanan yarışmacı annelerin değerlendirmeleri sonucunda Beyza oldu.

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        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Erim

        Şirin

        Alper

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

        MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.

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