        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Günün konseptinde yarışmacılar balık, et ve tavuk olmak üzere üç farklı yemek yapacak. Şeflerin değerlendirmelerin ardından en başarılı yemeği yapan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef ödülü ne oldu?" İşte 30 Eylül Salı MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 20:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:27
        1

        MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Eylül Salı MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. En başarılı tabağı yapan bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        3

        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü henüz belli olmadı.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Deniz

        Furkan

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Sezer (Kaptan)

        Çağatay

        Özkan

        Sümeyye

        Ayla

        Muratcan

        İhsan

        Eylül

        Çağlar

        Nisa

        6

        Kırmızı Takım:

        Barış (Kaptan)

        Furkan

        Hakan

        Gizem

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Ayten

        Deniz

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarışmacı Meryem oldu.

