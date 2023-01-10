Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in jüri üyesi olduğu yemek programı MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. 2018 yılından bu yana devam eden yarışmada bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Şampiyon için nefesler tutulmuşken geçmişten günümüze MasterChef Türkiye şampiyonları sorgulanmaya başladı. İşte MasterChef birincileri listesi...