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Geçmişten günümüze sırasıyla MasterChef Türkiye şampiyonları

MasterChef Türkiye şampiyonları bu akşamki final bölümü sebebiyle gündeme geldi. Bu seneki MasterChef finalistleri Kıvanç ve Metin oldu. 2018 senesinden bu yana TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye birincileri sorgulanıyor. İşte geçmişten günümüze sırasıyla bütün MasterChef Türkiye şampiyonları

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  • MasterChef şampiyonları hepsi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları kim?

    Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in jüri üyesi olduğu yemek programı MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. 2018 yılından bu yana devam eden yarışmada bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Şampiyon için nefesler tutulmuşken geçmişten günümüze MasterChef Türkiye şampiyonları sorgulanmaya başladı. İşte MasterChef birincileri listesi...
  • MasterChef şampiyonları hepsi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları kim?

    2018 - Uğur Kardaş

    Kerem ve Uğur arasında gerçekleştirilen büyük finalde kazanan Uğur Kardaş, 2018 MasterChef Türkiye şampiyonu olmuştu.
  • MasterChef şampiyonları hepsi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları kim?

    2019 - Cemre Uyanık

    2019 yılında yarışmacılardan Alican ve Cemre finale kalan iki isimdi ve başa baş mücadele ettiler. Oynanan final oyunu sonrasında ise en fazla puanı alan yarışmacı Cemre oldu.
  • MasterChef şampiyonları hepsi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları kim?

    2020 - Serhat Doğramacı 

    Yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı programda finale kalan 2 isim Barbaros ve Serhat olmuştu. Finalde kupayı alan isim ise Serhat oldu.
  • MasterChef şampiyonları hepsi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları kim?

    2021 - Eren Kaşıkçı 

    2021 Masterhef finalistleri Eren ve Hasan oldu. MasterChef Türkiye'de dün akşam finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu. Eren üç yemek sonunda 65, Hasan ise 59 puan aldı.
  • MasterChef şampiyonları hepsi: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları kim?

    MASTERCHEF 2022 FİNALİSTLERİ

    Finale yükselen iki isim olan Kıvanç ve Metin bu akşam MasterChef finalinde karşı karşıya gelecek. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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