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MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya girme mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği gibi 14. önlüğün sahibi Dilan olurken, en iyi tabağı yapıp jüri değerlendirmesinden en yüksek puanı alan 15. yarışmacı kim olacak merak konusu oldu. İşte 16 Ağustos Çarşamba ana kadroya giren son yarışmacı...

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  • MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos 2022 MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

    Usta jüri üyeleri ve birbirinden yetenekli yarışmacılarla MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İki aşamalı turun sonunda 15. önlük bu akşam sahibini bulacak. Bu akşamın konsepti fırın sütlaç olurken, yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başındalar. Peki MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
  • MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos 2022 MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

     MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 15. İSİM KİM OLDU?

    MasterChef'te ana kadroya giren 15. isim henüz belli olmadı. MasterChef'te 15. finalist bu akşam belli olacak.
  • MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos 2022 MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN SON İSİM KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 14. yarışmacı Dilan olmuştu.
  • MasterChef'te kim birinci oldu? 17 Ağustos 2022 MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Burak (11. hafta)

    Kaan (12.hafta)

     

    Burak (13.hafta)

    Dilan (14.hafta)

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