MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 24 Aralık 2023 Pazar MasterChef Türkiye kim veda etti?

MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 24 Aralık 2023 Pazar MasterChef Türkiye kim veda etti?

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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı devam ediyor. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları sürüyor. İşte 24 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...