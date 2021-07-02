MasterChef 2021'in yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı. Jüriliği ve sunuculuğu üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu son bölümde eğlenceli anlar yaşattı. Genç yarışmacı Tunahan Ak, patates yatağında bonfile yaptı. Somer şef hayır dedi, Danilo ve Mehmet Şef ise evet dedi. Tunahan Ak ikinci tura çıkmayı başardı.

TUNAHAN AK KİMDİR?

Tuhan Ak, 19 yaşında ve aşçıdır. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.