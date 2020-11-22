MasterChef Uğur Deniz Yılmaz neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı, MasterChef Uğur ile ilgili "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." dedi. Peki MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Twitter'dan açıkladı.

— Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 21, 2020

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşındadır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.