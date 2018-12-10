MasterChef 29. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'de son 5 yarışmacının final için yarışacağı yarı final haftasında nefesler tutuldu. MasterChef'de eski yarışmacılar izleyici olarak davet edildi ve sürpriz yaşandı. Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu'nun kaldığı MasterChef Türkiye'de kazanan kim olacak? İşte, haberin detayları..

MASTERCHEF 29. BÖLÜM YARIN FİNAL FRAGMANI!

MasterChef 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Final fragmanında Kerem, Burcu, Hakan, Uğur ve Meltem kıyasıya rekabet içine giriyor. Eski yarışmacıların da konuk olduğu yarı final haftasında Hakan ve Kerem'in tepkileri, Mehmet'in sempatik tavırları dikkat çekiyor. MasterChef jürileri finale kalan yarışmacıları hem yapacakları yemeklerden hem de zaman açısından son derece zorluyorlar. Peki, MasterChef'de kazanan kim olacak?

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Geçen hafta MasterChef'de final etabına kalacak yarışmacılara verilen rozetlerden sonuncusu sahibini buldu. Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Yarışmadan elenen isim ise Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

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