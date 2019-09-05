TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Orhan Eren da dahil oldu. İddialı isimlerden bir diğeri olan Orhan yarışanın merak edilen isimlerinden oldu.

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren kimdir sorusu günün en çok merak edilen konularındandı. 46 yaşında. "Herkes birincilik için gelir ama ben başarılı olmak için katıldım" diyor.