Masterchef Türkiye 2020 finale yaklaşırken sürpriz konukları ağırlamaya devam ediyor. Geçmiş yıllara damga vuran yarışmacıların konuk olarak katıldığı Masterchef'in bu akşamki bölümünde tanıdık simalar yer alıyor. Peki, MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nerelidir? MasterChef Yasin Obuz hakkında...

MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.

Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.

Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edindi. Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Aynı yarışmada yer alan arkadaşı Alican Sabunsoy ile ev arkadaşı olan Yasin MasterChef dışında da birçok programa katılmıştır.

YASİN OBUZ HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?

Eğlenceli halleri, farklı şivesiyle dikkatleri üzerine çeken ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlenen Yasin Obuz 2019 yılında MasterChef programına katılmadan önce Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur'a katılmıştır. Ardından Yemekteyiz isimli programa katılan Yasin Obuz sonrasında da MasterChef Türkiye'ye katıldı. Son olarak Survivor yarışmasında boy göstermiştir.

MASTERCHEF YASİN KAÇINCI OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te yaptığı hareketlerle dikkatleri üzerine çeken ve 2019-2020 yılının Masterchef'i olabilmek için verilen mücadelede son 8'e kalmayı başaran Yasin Obuz, yarışmanın 62. bölümünde elenen isim oldu.

YASİN OBUZ SURVIVOR'DA KAÇINCI OLDU?

Survivor Yasin, genel performans tablosunda yüzde 46 başarı oranı elde etti. Survivor Yasin, sezon başından beri oynadığı 424 oyunda 196'sını kazanmayı başardı. Survivor 2020'nin 3.sü oldu.