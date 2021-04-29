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Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 10. son bölüm

Masumiyet dizisi 10. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un yer aldığı Masumiyet dizisinin son bölümünde; Hale, İsmail'i köşeye sıkıştırır. Olay gecesi İsmail'in yaşadıkları herkesi şoke eder. Bahar, İlker ile Ela'yı birlikte yakalar. Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 10. son bölüm...

Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 10. son bölüm

Masumiyet 10. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; İsmail’in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Masumiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 9. son bölüm...

MASUMİYET 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MASUMİYET 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hale, adım adım İsmail’in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker’le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür.

İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır. Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale’nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

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